الخليج 365 : ودع الدنيا عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المنتخبات الوطنية وسكرتير الاتحاد المحلي لكرة القدم – ود الحداد فيصل يوسف الذي لبى نداء ربه اليوم الاثنين 18 مايو 2020م.. الموافق 24 رمضان في مستشفى ود مدني إثر علة مفاجئة، وسيوارى جثمانه الثرى في ود مدني عقب صلاة المغرب، وقد ظل الراحل حضورا في كل الملمات الرياضية. وعضوا فاعلا اتسم بالنشاط والسعي بالخير للجميع، وصاحب تاريخ ثر وحافل بالعطاء لكرة القدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..وفاة عضو آخر باتحاد كرة القدم السوداني ظهر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.