ضاحي خلفان يكشف موعد تحرير فلسطين وهوية القائد الذي سيحررها !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ثار نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، جدلاً واسعاً بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة له توقع فيها موعد تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تحرير فلسطين سيكون بعد 200 عاما على يد خليجي أمه فلسطينية”.وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلفان، الذي ينشر بين الحين والآخر تغريدات تعرضه لانتقادات لاذعة، وتكشف فجوة التفكير لدى المسؤولين الإماراتيين والشخصيات الإماراتية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. المادة السابقة الأمن المصري يوجه تحذيرا شديدا للمواطنين بشأن عيد الفطر المقالة القادمة عاجل..وفاة عضو آخر باتحاد كرة القدم السوداني ظهر اليوم

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