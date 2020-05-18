بسبب إغلاق الكباري..العزاء بالهاتف و (الشير) رصيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اضطرت اعداد كبيرة من الأسر التي حدثت فيها وفيات لاقاربهم بتقديم واجب العزاء عبر الهاتف بسبب اغلاق الكباري الذي تن نسبة ظروف الحظر بسبب وباء الكورونا و تقديم الواجب المادي المتعارف عليه (الشير) عبر تحويل الرصيد. من جانبها أكدت عدد من الأسر بحسب صحيفة السوداني بأنه حدثت لهم وفيات لاقرباء لهم في كل من ام درمان و بحري إلا أنهم لم يستطيعوا الوصول إليهم بسبب ظروف الحظر و تواجدهم جنوب الخرطوم،مؤكدين بأنهم اكتفوا بالتعزية عبر الهاتف و تقديم الدعم المادي المتعارف عليه بإرساله رصيد عبر الهاتف.

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