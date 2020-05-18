مسيرات كبيرة ووقفة تضامنية في إسبانيا بإسلوب فريد من نوعه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تعتبر إسبانيا من الدول التي سجلت أعدادا كبيرة من إصابات كورونا، ولكن وبعودة الحياة إلى مجاريها، قامت مجموعة من الأشخاص بوقفة تضامنية عبر الانترنت تعبيرا عن حبهم.
نشر المتحدث باسم المجموعة البرلمانية الكونفدرالية عبر “تويتر” مقطع فيديو للإسبان وهم يقومون بالـ”الدق” على الطناجر عند إحدى إشارات المرور في العاصمة مدريد.
وتظهر الأعلام الإسبانية في الفيديو، بالإضافة لمئات المشاركين، ومنهم من كانوا بالسيارات المكشوفة.
وفي فيديو آخر يظهر مواطنين إسبان يقفون على الشرفات ويقومون بالقرع على الطناجر، بالإضافة لمسيرة من الشبان والشابات.
وسجلت إسبانيا نحو 230000 إصابة بجائجة الفيروس التاجي، ولكن الحياة بدأت تعود تدريجيا بدءا من كرة القدم حيث أفادت “رويترز” أن الفرق ستبدأ بالمران اعتبارا من اليوم.
سبوتنيك
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