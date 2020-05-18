“سيلقى ردا حاسما”… إيران تحذر من أي إجراء أمريكي ضد سفنها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، تهديدات المسؤولين الأمريكيين بـ”الوقحة”، قائلة: “أي إجراء أمريكي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيلقى ردا حاسما وبالتالي تتحمل أمريكا تداعيات أي إجراء غير حكيم ضد السفن الإيرانية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: إن “کراهية أمريكا لدولة معينة لا تبرر لها عرقلة التبادل القانوني مع هذه الدولة ولا يتيح لها مضايقة الدول الأخرى”، حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وأوضح أن “الخارجية الإيرانية أعلنت التحذيرات اللازمة للإجراءات الأمريكية عن طريق السفير السويسري في طهران، وعن طريق ممثلية إيران في الأمم المتحدة، ومن خلال الرسالة التي بعثها وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتريش”.

وأكد موسوي أن “أمربكا في عهد ترامب بصدد زعزعة الاستقرار العالمي والإخلال بالمعايير العالمية وهذا ما يجب أن تتعامل معه الدول والشعوب على أنه ناقوس خطر يستدعي منها الدفاع عن القوانين الدولية”.

ولفت إلى أن التجارة الحرة بين الدول المستقلة أمر مشروع، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى “الإخلال بالنظام العالمي والأناركية العالمية”.