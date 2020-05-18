نصحها البعض بمقابلة الاطباء… المذيعة شهد المهندس تثير الدهشة بسبب الريجيم.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ابدا عدد كبير من النشطاء و متابعي مواقع التواصل الإجتماعي دهشتهم بسبب صور حديثة للمذيعة شهد المهندس تظهر فيها بعد الريجيم القاسي الذي مارسته طيلة الفترة الماضية، متساءلين هل هذه شهد ام فتاة اخرى ،مشيرين الى أن شكلها تغير تماما حتى غابت ملامحها الحقيقة ،فيما علق البعض بأنها قد تكون مريضة تعاني من مرض مزمن و نصحوها بمتابعة الأطباء، فيما طالبها البعض بالرجوع الى شكلها الاول باعتباره الاجمل،في الوقت الذي دافع فيه عنها القلة بأنها بعد الريجيم أصبحت(كلاسيك) إلا انه عليها التوقف عند هذا الحد.