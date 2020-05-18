شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
إسماعيل عبدالجبار من الموسيقين الذين رافقوا عددا كبيرا من عمالقة الغناء، ظل لسنوات طويلة قائدا للفرقة الموسيقية لبرنامج (اغاني و اغاني) كاحد مسؤولي الفرقة إلا أنه غاب مؤخرا عنها ،لمعرفة التفاصيل و المزيد نتابع ماذا قال خلال هذا الحوار.
لماذا الغياب عن البرنامج و كنت أحد مؤسسيه؟
نعم انا أحد مؤسسيه و كنت مسؤولا من الفرقة الموسيقة و البروفات ظللت مشاركا في البرنامج لمدة ١٣ عاما ، ما حدث هو قبل تسجيل البرنامج اتصل بي االاستاذ السر قدور ووقتها كنت قادما من احدى الدول في المطار و قال لي سأعاود الاتصال بك إلا أنه لم يتصل بي مرة اخرى إنما تفاجأت باتصال صباح اليوم الثاني من زميلتنا العازفة سارة و هي تسألني لماذا لم تأت للبروفات فحكيت لها ما حدث ،لكن حتى بداية البرنامج و الانتهاء من تسجيله لم يعاود السر قدور اتصاله بي.
يقال إن الموسيقيين في الفرقة يرشحون الفنانين للمشاركة في البرنامج؟
ابدا الموسيقيون لا يرشحون و على المستوى الشخصي لم يحدث أن رشحت فنانا، فقط يتم دعوتنا لحضور احد الاجتماعات بعد اختيار المشاركين الذين اتفقوا عليهم.
كثيرا ما يحدث عدم انسجام بين المغني و الفرقة فيلقى باللائمة على العازفين؟
توجد بروفات قبل التسجيل عن نفسي عندما كنت مسؤولا عن الفرقة و حريص على أن لا تحدث أخطاء و إن حدثت اوقف العمل للمعالجة ما دام البرنامج مسجلا.
هل حدث معك موقف مماثل ؟
نعم ذات مرة حدث خطأ في تسجيل أغنية قمنا بإعادتها تسع مرات لان ما يقدم أغنيات لكبار الفنانين و ليست أعمالا خاصة لذلك اي تشويه فيها غير مقبول.
ما رأيك في البرنامج هذا الموسم؟
للاسف لم اتابعه لظروف خاصة و لكن اسمع ردود الأفعال من الغير و لكن لا اعلق لأنني لم اشاهده.
ماذا تتوقع بعد الثورة؟
هذه الفترة مفصلية لإعادة ترتيب الأشياء و تصحيح المسارات و الأفكار مشتتة.
هل انت متفائل بحال الفنون؟
٣٠ سنة قصد فيها تغييب الفنون عمدا و حصلت فيها كوارث و اغتيال للشخصيات و ما زالت الثورة في عامها الأول الفترة القادمة ستشهد تصحيح كثير من المسارات.
رسالتك لأهل الوسط الفني؟
أن نتكاتف جميعا لبناء ما تم هدمه و طي صفحات الخلاف لنعيدها سيرتها الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر الموسيقي اسماعيل عبدالجبار : لا أدري لماذا أبعدت من ( أغاني وأغاني) هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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