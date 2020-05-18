أمريكا تهاجم “فشل” منظمة الصحة العالمية في التصدي لفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن جزءا كبيرا من خروج وباء كورونا عن السيطرة يرجع إلى “الفشل” المكلف لمنظمة الصحة العالمية ودعت إلى تحلي المنظمة بمزيد من الكفاءة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الصحة الأمريكي، أليكس أزار، قوله خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد عبر الإنترنت: “حدث فشل من جانب هذه المنظمة في الحصول على المعلومات التي احتاجها العالم وتسبب هذا الفشل في خسارة العديد من الأرواح”.

وأضاف أزار، دون أن يذكر الصين بالاسم: “استخفت دولة عضو واحدة على الأقل بالتزاماتها المعنية بالتحلي بالشفافية في محاولة لإخفاء تفشي الوباء على ما يبدو وعاد ذلك بتكلفة هائلة على العالم أجمع”.

وقال الوزير الأمريكي: “نرى أن منظمة الصحة العالمية فشلت في مهمتها الأساسية وهي مشاركة المعلومات والشفافية عندما لا تتصرف دول أعضاء بحسن نية. لا يمكن أن يحدث ذلك مجددا”.