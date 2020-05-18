قالت لها : (مزاج كده).. منتجة تمنع فنانة من المشاركة في برنامج شهير..!

الخليج 365 : منعت منتجة برامج بإحدى الفضائيات الشهيرة فنانة من المشاركة في احدى البرامج الغنائية بعد أن تم اخطارها للمشاركة فيه، وافادنا مصدر مطلع من داخل القناة أن الفنانة كانت متأهبة للمشاركة في البرنامج بعد تم الاتصال بها ،إلا أنها تفاجأت عند وصولها القناة لحضور البروفات التي تمت دعوتها لحضورها بمنعها بحجة أنها لست ضمن المسجلين للمشاركة في البرنامج،و أكدوا لها أن القرار صدر من المنتجة الأمر الذي جعلها تذهب للاستفسار منها فكان رد المنتجة لها بعبارة (مزاج كده و لو في جهة اعلى مني امشي اشتكيني) ثم أغلقت باب المكتب في وجهها، غادرت الفنانة و هي تردد (حسبي الله ونعم الوكيل).

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