شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشر الفنان عوض شكسبير عددا من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تفاعل معاها عدد كبير من مرتادي الأسافير إذ سخر شكسبير بطريقته الخاصة من الازياء التي ارتداها بعض المطربين المشاركين في برنامج (اغاني وأغاني) هذا الموسم إذ درج الكثيرون منهم على ارتداء (بنطال قصير) الشيء الذي رفضه اغلب المتابعين للبرنامج وتفاعلوا مع صور شكسبير مؤيدين له وطالبه البعض بضرورة تسجيل فيديو .

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كانت هذه تفاصيل خبر ساخراً من ازياء مطربي برنامج رمضاني… مواقع التواصل تضج بصور لشكسبير وسط تفاعل كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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