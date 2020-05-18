الأمم المتحدة: اليمن قد يواجه “كارثة” غذائية مع استمرار جائحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الاثنين، أن اليمن قد يواجه وضعا “كارثيا” فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع تحويلات العاملين في الخليج.

وتسبب الصراع الدائر، بحسب المنظمة، في أكبر أزمة إنسانية في العالم، مشيرة إلى أن نحو 80% من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات ويواجه ملايين الجوع.

وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا “النظام الصحي كان يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة وستتراجع قدراته الآن إذا استمر مرض كوفيد-19 في الانتشار وسيؤثر، بالإضافة إلى ذلك، على حركة الناس والبضائع”.

وأضاف “الوضع قد يكون كارثيا فعلا إذا تحققت كل عناصر أسوأ سيناريو لكن لنأمل ألا يحدث ذلك والأمم المتحدة تعمل على تجنب ذلك”.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير اليوم الاثنين، إن إجراءات العزل العام لمنع تفشي الفيروس من المرجح أن تؤثر على سلاسل الإمدادات الإنسانية التي توفر الغذاء لجزء كبير من السكان.

وذكرت “الفاو” أن اليمن سيتضرر كذلك من انخفاض متوقع في تحويلات العاملين بدول الخليج والتي بلغت نحو 3.8 مليار دولار في 2019.

وتابعت “بدون سلام سنواصل مواجهة صعوبات نقص الأمن الغذائي ولن يكون هناك انتعاش على المدى البعيد”.