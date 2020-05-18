فيروس كورونا يتسلل لاعماق غابات الأمازون

أعلن وزير الصحة الإكوادوري اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى إحدى قبائل الأمازون الأصلية في البلاد وأوضحت الوزارة في بيان أن أول إصابة أبلغ عنها في قبيلة “واوراني”، هي لامرأة حامل تبلغ من العمر 17 عاما، بدأت تظهر عليها الأعراض في الرابع من مايو الجاري وأضاف البيان أنها نقلت إلى مستشفى في العاصمة كيتو ووضعت في العزل، من دون أي تفاصيل إضافية.
وتحققت الحكومة الفدرالية بالتنسيق مع زعماء السكان الأصليين، بحسب اسكاى نيوز من حالة 40 شخصا كانت الشابة قد تواصلت معهم في مجتمع “ميواغونو” الذي ينتمي إليه 140 شخصا وكانت منظمات شعوب “واوراني” قد حذرت من أن انتشار “كوفيد 19” قد يكون “كارثيا وقاتلا” بالنسبة إلى مجتمعاتها المعرضة بشكل كبير للأمراض.
وقالت وزارة الصحة دون الكشف عن نتائج الاختبار: “هناك 17 مواطنا لديهم تاريخ مرضي في الجهاز التنفسي. وحتى الآن 6 منهم يظهرون أعراضا،
ودخلت الإكوادور، وهي واحدة من أكثر البلدان تضررا في أميركا اللاتينية من الوباء، شهرها الثاني من الإغلاق لإبطاء انتشاره، علما أن السلطات أبلغت عن 33 ألف إصابة وأكثر من 2700 وفاة من جراء كورونا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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