حركة تحرير السودان: قرار مناوي بالخروج من الثورية غير ملزم وهذا موقفنا

أكدت حركة جيش تحرير السودان أنها باقية عضوا فاعلاً في الجبهة الثورية بقيادة رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحى.

وقالت الحركة في بيان مهر بتوقيع نائب رئيس الحركة د. الريح محمود جمعة اطلعت أخبار الخليج 365 على نسخة منه: إن قرار رئيس الحركه مني أركو غير ملزم باعتباره لم يخرج من المؤسسات المعنية.

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وتابع البيان : اتخذ رئيس الحركة قراراً بالخروج من الجبهة الثورية، بكل أسف هذا القرار غير مؤسس وتم دون الرجوع لمؤسسات الحركة.

وأضاف: نهيب من الرفاق والذين يهمهم أمر الحركة أن يصطفوا جميعاً من أجل الوصول لسلام عادل.

واشادت الحركة بجهد دولة جنوب السودان لرعايتها للمفاوضات، واكدت إلتزامها بالعمل مع الوساطة والشركاء من أجل الوصول إلى سلام عادل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )