(٢٨) مايو موعد قرار مجلس الأمن بشأن البعثة الأممية للسودان

يصدر مجلس الأمن قراره بشأن البعثة السياسية للأمم المتحدة إلى السودان في الثامن والعشرين من مايو الجاري، وينتظر أن يناقش المجلس مجتمعا التفاصيل النهائية مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة؛ أي قبل صدور القرار.

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وبحسب صحيفة (السوداني) فأن قرار مجلس الأمن ربما حدد فترة انتقالية أو تحضيرية تتراوح من شهرين إلى ثلاثة اشهر لحصر الاحتياجات الأساسية وتحديد الأولويات؛ قبل بدء وصول البعثة الأممية التي ينتظر أن يغطي نشاطها دعم وإسناد مؤسسات الحكم الانتقالي في تنفيذ برنامج الفترة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات العامة بنهاية الفترة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )