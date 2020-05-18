كشف تقرير لوزارة الصحة في ولاية جنوب دارفور، عن تسجيل (5) حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”- (كوفيد 19) جميعها من محلية بلدية نيالا، ليرتفع عدد الإصابات بالولاية إلى (24) حالة.
وسجلت جنوب دارفور ثلاث حالات وفاة منذ بدء ظهور الوباء بالولاية.
وأوضح التقرير الوبائي اليومي الصادر عن إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الولائية، أن الحالات المسجلة هي (11) حالة من محلية نيالا شمال و(11) من بلدية نيالا، بجانب حالتين من محلية قريضة.
ونوه التقرير إلى أنه تماثل اثنان من المصابين للشفاء منذ بداية الجائحة، وتم خروجهم من مركز العزل.
وأكدت وزارة الصحة بالولاية، بحسب صحيفة السوداني أن المرضى يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويستمر نظام المتابعة للمخالطين للبحث النشط عن حالات الاشتباه الجديدة. وشددت على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه بأرقام الطوارئ المعلنة سابقاً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر جنوب دارفور تسجل (24) إصابة بـ(كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.