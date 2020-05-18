جنوب دارفور تسجل (24) إصابة بـ(كورونا)

كشف تقرير لوزارة الصحة في ولاية جنوب دارفور، عن تسجيل (5) حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”- (كوفيد 19) جميعها من محلية بلدية نيالا، ليرتفع عدد الإصابات بالولاية إلى (24) حالة.

وسجلت جنوب دارفور ثلاث حالات وفاة منذ بدء ظهور الوباء بالولاية.

وأوضح التقرير الوبائي اليومي الصادر عن إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الولائية، أن الحالات المسجلة هي (11) حالة من محلية نيالا شمال و(11) من بلدية نيالا، بجانب حالتين من محلية قريضة.

ونوه التقرير إلى أنه تماثل اثنان من المصابين للشفاء منذ بداية الجائحة، وتم خروجهم من مركز العزل.

وأكدت وزارة الصحة بالولاية، بحسب صحيفة السوداني أن المرضى يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويستمر نظام المتابعة للمخالطين للبحث النشط عن حالات الاشتباه الجديدة. وشددت على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه بأرقام الطوارئ المعلنة سابقاً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )