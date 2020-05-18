إستتباب الأوضاع الأمنية بغرب دارفور

قطع والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم بإستتباب الأوضاع الأمنية بمحلية بيضة بغرب دافور، مشيراً الي استباب الوضع بمنطقة (خير واجد ) التابعه لوحدة مستري الاداريه التي شهدت مقتل أحد قيادات الاداره الاهليه بألة حاده وتعرض جثته للحريق.

وعدد الوالي في تصريح صحفي بحسب ( سونا ) مآثر القتيل، مشيراً الي أنه كان مشهود له بالامانة والكرم والسعي لرتق النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع في المنطقه ،لافتاً الي أن مجموعة من المتفلتين قادت هجوم على إحدى القرى وأخذت 17 أسيراً كفديه تستغل بعض المواتر وترتدي زي بعض القوات النظامية، كاشفاً عن تحريك أكثر من عشرون عربه بكامل عتادها لاحتواء الموقف، مؤكداً تمكن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بمعاونة قيادات الاداره الاهليه وشباب قوي الحريه والتغيير من بسط سيطرتها على المنطقه .

وقال الوالي أن مجموعه أخرى حاولت أن تستغل هذا الحادث وقامت بنهب بعض المواشي، موضحاً استمرار مطاردتهم من قبل القوات النظامية لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مؤكداً بأن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ستظل عين ساهره من أجل المواطن واستقراره وأنهم لن يسمحوا بالعبث بأمن المواطن، مشدداً عدم انسياقهم خلف أصحاب الأجندات وإثارة الفتن، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية وقدرة الاجهزه الأمنيه على ردع المجرمين والمتفلتين مهما كان عددهم وقوتهم ودوافعهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)