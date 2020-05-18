التعايشي: ما يحدث داخل الثورية أمر مؤسف

التاريخ: 18-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة دعا عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الحكومي محمد حسن التعايشي قيادات الثورية الحفاظ على شراكتهم، واصفاً ما يحدث داخل الجبهة الثورية بالمؤسف. Advertisements وقال التعايشي في تغريدة له اليوم الاثنين على حسابه بـ”تويتر” بحسب صحيفة السوداني : ‏أمر مؤسف ما يحدث للشركاء داخل الجبهة الثورية، لا تزال دعوتي القديمة قائمة بضرورة الإتفاق وأضاف: أثق في أن عبقريتكم ستقودكم إلى صيغة تحفظ وحدة الجبهة وتعزز من فرص السلام. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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