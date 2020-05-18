الوزير الولائي يوضح الموقف مما يحدث بالمريخ والهلال

الخليج 365 : أكد وزير الشباب والرياضة ولاية الخرطوم د. آدم كبير، أن وزارته ستعين لجنة تسيير لنادي المريخ عقب نهاية الحظر الحالي وعودة النشاط.

واعتبر كبير في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الأوضاع بنادي المريخ وصلت مرحلة مؤسفة للحد البعيد، وأن الصمت تجاه ما يحدث في المريخ لم يعد ممكناً ويفرض عليهم التدخل.

وقال كبير “ننتظر نهاية فترة الحظر لتعيين لجنة تسيير للنادي لتقوم بتعديل النظام الأساسي والترتيب لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد”.

إلى ذلك، أكد كبير أنهم تابعوا في الفترة الماضية ملف العضوية بنادي الهلال ودرسوه بشكل جيد، وأوضح أن الوزارة ستقوم بفتح باب اكتساب العضوية للجماهير فور نهاية فترة الحظر وعودة الحياة لطبيعتها. المادة السابقة الصحة: تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بكورونا

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