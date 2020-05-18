الصحة: تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية في السودان يوم الإثنين عن تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الى تسجيل 8 وفيات.

وسُجلت الحالات الجديدة في ولايات: الخرطوم 235 حالة، الجزيرة 11 حالة، سنار 10 حالات شمال كردفان 11 حالة، غرب دارفور 10 حالات ، القضارف 7 حالات ، شمال دارفور 5 حالات ، جنوب دارفور 5 حالات، النيل الأبيض، 4 حالات، النيل الأزر، 3 حالات، غرب دارفور حالة واحدة.

فيما سُجلت الوفيات الجديدة في كل من ولاية الخرطوم “3” وفيات، الجزيرة حالتين وفاة، وحالة واحدة في ولايات القضارف، شمال دارفور ، غرب دارفور”.

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وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة في السودان الى 2591 حالة، متضمنة 10 وفاة، و 247 حالة شفاء.

واكدت وزارة الصحة بأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، بجانب متابعة المخالطين والبحث عن الحالات الجديدة.

وتشدد الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الإجتماعي وغسل اليدين، واداب العطس والسعال” والالتزام قانون الطوارئ الحية بالبقاء في المنزل والخروج للضرورة القصوى.