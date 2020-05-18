الإثنين 18 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكد مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بسنار، علاء الدين يوسف، أن هناك (19) حالة شفاء من الاصابة بكورونا بولاية سنار حيث جاءت نتيجة فحصها سالبة للمرة الثانية، مبينا أنه سيتم خروجهم من مراكز العزل، مشيراً الى أن كل حالات الشفاء كانت لكوادر طبية منها (16) بمحلية سنار و(3) بسنجة

وقال علاء الدين، إن شفاء عدد كبير من الحالات يؤكد الجهد الكبير لحكومة الولاية وللعاملين في مجال مكافحة جائحة كورونا ، مما يؤكد السير في الاتجاه الصحيح ، مشيدا بجهود كل الكوادر الطبية العاملة والعمال والسائقين والفراشين. ودعا مدير الطوارئ بسنار المواطنين لاتباع ارشادات وزارة الصحة والعمل بالاحترازات المطلوبة وتجنب الزحام والتبليغ الفوري عن أي حالات اشتباه.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| مفاجآت سارة بشأن كورونا بالسودان.. شفاء هؤلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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