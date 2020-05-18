الإرصاد: أمطار متفاوته اليوم بعدد من ولايات البلاد

التاريخ: 18-مايو-2020
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توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية هطول أمطار بكميات متفاوته اليوم في أجزاء من ولايات ( الخرطوم وجنوب ،غرب كردفان، وسط وجنوب دارفور، النيل الأبيض، الجزيرة، كسلا، القضارف ، البحر الأحمر ، نهر النيل) ، مشيراً الى تأثر كل من ولاية الخرطوم ، الجزيرة ،مناطق من جنوب ولاية نهر النيل ، مناطق من شمال ولاية النيل الابيض ، و لاية البحرالاحمر والولاية الشمالية خلال اليوم بالغبار المثار كنتيجة لهطول أمطار في مناطق متفرقة من البلاد.
وأوضحت هيئة الإرصاد في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة إنخفاض درجات الحرارة العظمى في معظم أنحاء البلاد مع محافظتها على قيمها المرتفعة في الولاية الشمالية وأقصى ولايتي البحر الاحمر و نهر النيل، بينما ترتفع درجات الحرارة الصغرى في جميع الانحاء ما عدا غرب واقصى شمال البلاد .
وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة ستكون 43 درجة مئوية في مدينة دنقلا وأدنى درجة حرارة 22 درجة مئوية.
وأشار التقرير بحسب صحيفة السوداني، إلي أن أعلى درجة حرارة في مدينة الخرطوم ستكون 34 درجة وأدناها 28 درجة مئوية، مضيفا أن البلاد تسودها رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في معظم الانحاء .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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