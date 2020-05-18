محمد وداعة: قحت تعيش أزمة بعد تجميد حزب الأمة

توقع قيادي في حزب البعث أن تعلن قوى أخرى بعد حزب الأمة تجميد نشاطها في هيكلية الحرية والتغيير.

واعترف محمد وداعة في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الوطن، بوجود ظواهر سالبة من ”شللية ومطابخ ومحاصصة”.

Advertisements

وأشار إلى ضرورة تصحيح مسار الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها وفكّ أسرها من سيطرة مجموعة صغيرة أضاعت معالم العملية السياسية.

كما أن هذه المجموعة فشلت في تقديم أيٍ حلول للمشاكل التي تعصف بالبلاد .

وأكد وداعة ان مركزية قوى الحرية تعيش أزمة حقيقية بعد قرار حزب الأمة تجميد نشاط ممثليه في هياكل “قحت” ولجانها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)