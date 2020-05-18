نفوق اكثر من ٤٠٠ رأس ضأن ببورتسودان

التاريخ: 18-مايو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة نفقت اكثر من ٤٠٠ رأس من الضأن، في ميناء سواكن بعد شربها المياه المالحة أدت لنفوقها. Advertisements وقالت مصادر بحسب صحيفة السوداني، ان المواشي تابعة لشحنة صادر اعيدت مؤخرا من قبل السلطات السعودية بسبب نقص المناعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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