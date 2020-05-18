استراتيجية مرتقبة لأجور القطاع الخاص

كشف رئيس اتحاد اصحاب العمل هاشم مطر عن استراتيجية للنظر فى رواتب القطاع الخاص يتم فيها استصحاب زيادة الاجور التى تم انفاذها للقطاع العام والظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

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وقال مطر بحسب صحيفة السوداني، انهم يعدون لعقد اجتماع قريبا يضم مكونات أصحاب العمل كافة للتباحث حول هذه الاستراتيجية وأجور القطاع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)