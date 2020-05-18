عاجل.. 80 قتيلا في اشتباكات عرقية بـ"جنوب السودان"

الإثنين 18 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف مسؤول في دولة جنوب السودان، اليوم الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا خلال اشتباكات على خلفية عرقية.



وقال جون داك جاتلواك، مفوض مقاطعة أورور بولاية جونقلي، إن ما لا يقل عن 50 آخرين أصيبوا بعدما هاجم، السبت الماضي، أشخاص مدججون بالسلاح من عرقية مورلي ست قرى بالمقاطعة.

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ورجح المفوض ارتفاع حصيلة القتلى، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، مشيرا إلى استمرار البحث عن المفقودين من أهالي القرى الذين فروا إلى الغابات هربا من المهاجمين.

وتعتقد السلطات المحلية أن هجوم السبت كان ردا على حادث مماثل وقع في فبراير/شباط الماضي، عندما نهب رجال من عرقية لو نوير ماشية واختطفوا أطفالا من المورلي.

وحوادث نهب الماشية تحدث بصورة متكررة في جنوب السودان ويسفر عنها اشتباكات قبلية دامية.