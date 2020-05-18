عاجل.. الجيش يكشف عن مكان دفن "شهداء حركة رمضان 1990"

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الإثنين 18 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
كشف الجيش السوداني عن مكان دفن ضباط حركة رمضان 1990، الذين تم إعدامهم من قبل النظام السابق بتهمة التخطيط لمحاولة انقلابية.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، اليوم الاثنين، إن منطقة الإشتباه بوجود المقبرة تقع حول الميول الشمالية، والشمالية الغربية لجبل سركاب بمحلية كرري، ولم يتم تحديدها بالضبط حتى الآن، لكن العمل جار على ذلك.
وأضاف أن القوات المسلحة السودانية حريصة على إنصاف منسوبيها، وملتزمة بحقوقهم وحقوق أسرهم.
من جهته، قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اعتبار هؤلاء الضباط شهداء، وسيعاملون وفقا للوائح القوات المسلحة مع ترقيتهم لرتبتين أعلى.
وظلت القضية متقده، لاسيما وأن أهالي الضباط المعدومين ظلوا يطالبون بمعرفة مكان دفنهم. يذكر أن هؤلاء الضباط تم أعدامهم دون محاكمة.
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