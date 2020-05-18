قرار بحظر التجوال و قفل الاسواق بمحلية المناقل

الخليج 365: أصدر المدير التنفيذي لمحلية المناقل القرار الإداري رقم 32 لسنة 2020م بحظر التجوال الكامل بالمحلية إعتباراً من الأحد 17 مايو الجاري وقفل كامل لكل أسواق المحلية. وإستثني القرار البقالات والجزارات وأماكن بيع الخضار في الأحياء والصيدليات خارج الأسواق والافران .. وذلك إستنادا على قرار لجنة أمن المحلية رقم 5 بتاريخ 16 مايو الجاري بالتدابير الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا ..

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