حمدوك يقيل مدير المركز القومي للتدريب التعاوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك بناء على توصية وزير الصناعة والتجارة عباس مدني قرارا اليوم الأحد قضى بإعفاء السيدة رقية عبد القادر شنان من وظيفة مدير عام المركز القومي للتدريب التعاوني ووجه الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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