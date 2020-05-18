تأكيد على مراجعة المشاريع الزراعية بشمال كردفان

الخليج 365 : أكد اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان على أهمية مراجعة كافة المشاريع الزراعية الاستثمارية بالولاية. واشار خلال اطلاعه علي ترتيبات وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية للموسم الزراعي الحالى بالولاية الذي قدم الدكتور محمد الحافظ الشريف المدير العام للوزارة. واكد الوالي اهتمام الولاية بالقطاع الزراعي والعمل على تطويره بالتركيز على المشروع القومي للقمح مما يتطلب تضافر كافة الجهود وتكملة عمل المسارات وتوفير التمويل اللازم. Advertisements واشار المدير العام فى تنويره لاكتمال الاستعدادت للموسم الزراعى الحالى بولاية شمال كردفان فى المساحة المستهدفة البالغة (8) مليون فدان لزراعتها بالمحاصيل المختلفة. واوضح إن الاجتماع بحث كيفية توفير المداخلات الزراعية كالتقاوي والوقود والمبيدات والامصال الخاصه بالثروة الحيوانية بجانب الترتيبات المتعلقة بمشروع خور ابوحبل و المشروع القومي للقمح بالولاية . وأوضح الدكتور محمد الحافظ أن الوزارة شرعت في تكوين لجان مختصة لتوفير كافة مدخلات العملية الزراعية بالولاية.

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