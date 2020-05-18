السلطات تسمح لأسرة موسی هلال بمقابلته داخل معتقله بامدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: کشفت مصادر موثوقة عن سماح السلطات لأسرة موسی هلال بمقابلته اول امس السبت داخل معتقله بامدرمان وقالت المصادر انه تم تحدید زیارة اخری لهم قبل العید ونوهت المصادر إلی ان الأسرة التقت بموسی هلال و٤ من ابناٸه وبعض أعضاء مجلس الصحوة وقالت ان موسی وابناٸه بصحة جیدة وإن المبنی الذي یحتجزون داخله فخم ومجهز تجهیزا کاملا بکل الاحتیاجات المطلوبة وأشارت المصادر إلی أنه لم یحدد تاریخ معين لإطلاق سراحه. السوداني الدولیة

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