الخليج 365 :
ثمن الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل القرار الذي إتخذته الدولة بزيادة مرتبات الفئات الفاعلة في الشعب السوداني من معلمين وموظفين ونظاميين وعمال، واعتبرها خطوة كبيرة في تحسين معاش الملايين وإنصافهم لمواجهة ظروف إقتصادية صعبة على المستويين الدولي والمحلي.
و دعا الحزب الاتحادى فى بيان صحفى أصدره اليوم السلطات للعمل بكل قوة لتطبيق حزمة سياسات إقتصادية راشدة تكبح جماح إرتفاع أسعار السلع الأساسية وذلك بإعادة شركات الدولة التي بناها الشعب بعرقه والتي كانت تسيطر على سوق السلع الأساسية للمواطن وأن توجه كل الدعم والتمويل المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية بإدماج ملايين الريفيين في الدورة الإنتاجية بتيسير قروض الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
كانت هذه تفاصيل خبر (الاتحادي الاصل) يطالب الدولة بإرجاع شركاتها التي تسيطر على سوق السلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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