هل تنهار قحت تحت صفعات بنيها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان تم تشكيل هذا الحلف الفضفاض – إعلان قوى الحرية والتغيير – وكل المؤشرات توضح انه تحالف هش لايمكن ان يبقى طويلا وسوف بهتز أمام اول اختبار ولن يصمد ، وكونه تحالفا مرحليا مربوطا بهدف واحد وقد تحقق – الاطاحة بالبشير ونظامه – فما كان لاهله ان يظنوا انه سوف يظل بنفس الالق والقوة ، ومن الطبيعى ان تكون التحديات التى واجهته صعبة عليه وهو يدخل بنفس عقلية الناشطين الى مرحلة ادارة الدولة وشؤون الناس ، لذا لن نستغرب الدعوة الصريحة للاصلاح الهيكلى والمؤسسى للحلف التى نادت بها بعض مكوناته واعتبرت ان عدم القيام بهذه الاصلاحات يصب فى صالح اعداء الثورة.

القيادى الاتحادى الأستاذ محمد عصمت – احد قادة التحالف- جهر برأيه مبكرا ونادى بضرورة اصلاح الاوضاع فى التحالف وذهب بعيدا وهو يتخوف على الثورة من الفشل والاختطاف حال استمرار هذا الوضع المعوج.

وزملاؤه فى حزب المؤتمر السودانى وافقوه الرأى وذهبوا الى ماذهب إليه ، وكلمات رئيس الحزب الباشمهندس عمر الدقير شاهدة على ذلك ، ولايمكن الحديث عن المطالبة باصلاح قحت دون الاشارة للحزب الشيوعى واستحضار نداءاته المتكررة فى هذا الصدد.

حزب الامة اكثر الحديث عن أهمية اصلاح قوى الحرية والتغيير ولما لم يجد تجاوبا قرر تجميد عضويته فى التحالف لمدة اسبوعين يمهله فيها اتخاذ الخطوات الاصلاحية لكن دون جدوى اذ مر الاسبوعان ولم تتم الاستجابة لطلب حزب الامة الذى بات الان قريبا جدا من الخروج النهائى من الحلف وما قد يتبع ذلك من تداعيات ربما افضت الى تفكك الحلف .

وبعد حزب الامة جاء كلام حزب البعث الذى انتقد التحالف، وقال القيادي بالحرية والتغيير , والناطق بإسم حزب البعث السوداني محمد وداعة في تصريحات إنّ المجلس المركزي للحرية والتغيير يعيش أزمة حقيقية بعد قرار حزب الأمة تجميد نشاط ممثليه في هياكل (قحت) و لجانها.

ونقلت صحيفة (الجريدة) عن وداعة قوله، جاءت التغييرات الأخيرة في المراكز القيادية لتجمّع المهنيين خاصة في المجلس المركزي لتضعه في مفترق طرقٍ بعد فشل المحاولات المتكررة من قيادات التحالف لإثناء حزب الأمة عن قراره بتجميد نشاطه.

ان قحت تتلقى الصفعات من بنيها واحدا بعد الاخر وهذا ما قد يؤدى سريعا الى انهيارها.