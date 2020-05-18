محمد بن سلمان يجمع قادة عرب بنتنياهو.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عرف ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بتبنيه سياسة واضحة تجاه اسرائيل والعلاقة معها ، وتقوم هذه العلاقة على ضرورة التعايش المشترك والسير في ركاب سرقة القرن التى اعلن عنها راعى الارهاب الدولى مجرم البيت الأبيض الرئيس ترامب ، وليس جديدا تماهى الامير محمد بن سلمان مع سياسات الادارة الأمريكية بغض النظر عن من يعتلى سدة الحكم ، لكن فى عهد الرئيس الحالى ترامب كانت المسألة اكثر وضوحا ولم يجد الامير وبعض رصفائه العرب أى حرج فى ربطهم المباشر بعدو امتهم الذى ينتهك الحرمات ولايحترم المقدسات ، وقد لعب الامير محمد بن سلمان ادوارا كبيرة للتقريب فى وجهات النظر بين بعض العرب وقيادة كيان الاحتلال الغاصب ، هذا اضافة الى حربه المكشوفة المعلنة على محور المقاومة افرادا وحركات وفصائل واحزابا ودولا ، واتفاقه التام مع عدو الامة فى التآمر على المحور ككل والتصدى له بكل مايستطيع لعله يتمكن من اضعافه ولو جزئيا الامر الذى يستفيد منه الكيان الصهيونى ويوظفه لصالحه فى حربه على محور المقاومة ، ويمثل الامير محمد بن سلمان هنا دور المعين لاسرائيل المساعد لها فى حربها المصطف معها فى خندق واحد ضد ابناء امته الذين يرفعون راية مواجهة الاحتلال وضرورة طرده من الأراضى المحتلة.

ويسعى الامير محمد بن سلمان الى خدمة اسرائيل فى اى سانحة يتمكن فيها من ذلك ، وفى هذا الصدد نقرأ عن جهوده لاقناع بعض القادة العرب بضرورة التواصل مع رئيس وزراء العدو المجرم نتنياهو الذى يجتهد صباح مساء للاجتماع بكل الزعماء العرب ليقول لجمهوره فى الداخل ان حكومته نجحت فى عزل حركات المقاومة وذلك عبر لقائه بقادة العرب وهذا مايساعده فيه ولى العهد السعودى الذى اضطلع بمهمة إقناع بعض الزعماء العرب المترددين فى لقاء نتنياهو بانهاء حالة التردد وقيام اللقاء بحجة اتخاذ موقف عربى موحد من العلاقة مع اسرائيل حسب زعمه ، وفى هذا الاتجاه ذكر موقع “أفريكا إنتلجنس” أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طلب من رئيس موريتانيا التواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب الموقع، فإن ابن سلمان حاول إقناع الرئيس محمد ولد الغزواني خلال زيارته للرياض في فبراير الماضي بضرورة تفعيل العلاقات مع تل أبيب.

وأوضح موقع “أفريكا إنتلجنس” أن “السعودية تعمل على دفع الدول الموالية لها نحو التقارب مع إسرائيل ضمن جهودها للحفاظ على ود الرئيس ترامب.