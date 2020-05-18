شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال حسين أميرعبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأحد، إن “ايران تنظر إلى الصراع الدائر في جنوب اليمني بين قوات المجلس الإنتقالي الموالية الإمارات وقوات الرئيس المستقبل عبدربه منصور هادي الموالي للسعودية”.
وقال أميرعبد اللهيان، في لقاء مع قناة “العالم”: “الحقيقة هي أنه منذ بداية العدوان، السعودية والإمارات دخلتا عسكرياً في اليمن وكلاهما البلدين احتلا الأرض اليمني وكان لديهم مطامع وكان يريدان أن يستفيدان من ميزة حضورهما في كل أنحاء اليمن”.
وأضاف: “هذه أحلام كانت تحلم بها السعودية وأنهم كانوا يريدون أن يسيطروا على كل اليمن من جنوب اليمن إلى صنعاء وصعدة وشمال اليمن ونظرة المشتركة بين السعودية واليمن كانت احتلال اليمن واستمرار الاحتلال لليمن، نحن في البداية وقبل أكثر من عام كنا ولازلنا نشهد أن ما يجري في جنوب اليمن السعودييون والإماراتييون يشتبكون بشكل نيابي وأحيانا لديهم اشتباكات مباشرة لكي يسيطروا على ما يريدوا ويتحاربون فيما بينهما”.
وأوضح عبد اللهيان: “اعتقد أنهم يتابعون أطماعهم في هذه الخطة شبه استعمارية التي وجدت هناك، أنا اعتقد أن اليمن هو بلد صامد تجاه هذين البلدين وعلى مدى التاريخ لم يتمكن أي اعتداء على يثني الشعب اليمني المصمم على إرادته وأن السعودية والإمارات ليس لديهم خيار إلا الخروج من اليمن”.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتحدث عن “حلم السعودية” وتكشف تفاصيل صراعها مع الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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