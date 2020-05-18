دعوة للاستفادة من الإنتاج الزراعي لسد الفجوة الغذائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الخبير الإقتصادى الاستاذ محمد يسن بنيامين على أهمية الإستفادة من الإنتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى لسد الفجوات الغذائية لدول الجوار من الخضروات والبصل والفواكه واللحوم والشمام والبطيخ والذرة حيث يتوقع حدوث تلك الفجوة عالميا بعد انتهاء جائحة كورونا.

وقال فى تصريح لـ (سونا) ان السودان يمكنه أن يسيطر على أسواق الخليج ودول الجوار كمورد أساسى لقرب المسافة بجانب الميزة التفضيلية، مشيراً الى أهمية تغيير طريقة الصادر الحالى الذى يعتمد على الأفراد لصادر تقوده مؤسسات عبر تاسيس شركات عملاقة ومتخصصة فى مجال الصادر.

ودعا الى ضرورة إسراع الحكومة فى توسيع طاقتها التخزينية للمواد البترولية للإستفادة من إنخفاض أسعار المشتقات البترولية عماليا لتوفيرها لمدة عاما لضمان تشغيل اثنين موسم زراعى منخفض التكاليف فضلا عن التحكم فى التضخم وجعلة 10% خلال العام القادم.

ونبه الى اهمية استثمار القروض في البنية التحتية و الاليات الثقيلة لدفع عملية الانتاج و توقف استخدام القروض لاستيراد السلع الإستهلاكية.

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وابان بنيامين ان رفع الدعم عن البترول سيوفر موارد حقيقية للدولة، مؤكداً اهمية انسياب هذه السلعة الحيوية بصورة مستمرة و يستطيع القطاع الانتاجي من الاستمرار من غير انقطاع لكي يوفر السلع و الخدمات، وكما انه يوفر للمواطن الزمن الضائع في صفوف البترول امام محطات التوزيع مما ينعكس علي انتاجه سواء اكان من موظفي الدولة و القطاع الخاص او من المنتجين من مزارعين و معدنين او اصحاب مصانع.

وتوقع الخبير الاقتصادى الاستنغاء عن القروض الاجنبية بعد خمسة الى عشرة سنوات عقب اصلاح الاقتصاد وتعديل ميزان المدفوعات و الميزان التجاري وتكون صادرات البلاد اكثر من الواردات وتوفر احتياطات بالنقد الاجنبي.

واشار الى اهمية برنامج من المنتج الي المستهلك الذى نفذ بولاية الخرطوم خلال الايام الماضية، معربا عن امله ان يصدر قانون التعاون لتعميم الجمعيات بالاحياء.

واكد بنيامين على اهمية تفعيل الاجهزة الرقابية وقوانينها الرادعة وتنشيط قانون التعاون وتحويله من اجهزة ساكنة الى فعالة ودقيقة فى توصيل الخدمات للمستهلك بصورة أمنه وباسعار معقولة.