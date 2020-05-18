نفوق أكثر من ٤٠٠ رأس ضأن ببورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفقت اكثر من ٤٠٠ رأس من الضأن، في ميناء سواكن بعد شربها المياه المالحة أدت لنفوقها ، وقالت مصادر (السوداني) ان المواشي تابعة لشحنة صادر اعيدت مؤخرا من قبل السلطات السعودية بسبب نقص المناعة.
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