(700) عضوا يتأهبون لسحب الثقة من الكاردينال

الخليج 365 : اكمل اقطاب ومحبي الهلال من جمع توقيعات وصلت الى 700 عضوا سيتم ارسالها الى الاتحاد السوداني لكرة القدم بغرض سحب الثقة من مجلس ادارة نادي الهلال بقيادة اشرف سيد احمد الكاردينال رئيس نادي الهلال ويجدر ذكره ان عددا من اقطاب الهلال رفعوا توصية للاتحاد رفضوا فيها رسوم العضوية بجانب تأطير عضوية نادي الهلال لصالح الكاردينال ويتوقع أن يقوم الاتحاد بالرد على مذكرة الاهلة.

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