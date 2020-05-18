عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 18 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

تمديد الحظر لاسبوعين اضافية ومنع السفر

إريتريا خالية من الكورونا وصاحب الإنجاز طبيب سوداني

الوساطة تحدد ال20 من يونيو لتوقيع اتفاقية السلام الشامل بين الفرقاء السودانيين

تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام رحلات الركاب حتى 31 مايو

اكتمال قوائم نزلاء الولايات

السوداني الدولية

إريتريا خالية من الكورونا وصاحب الإنجاز طبيب سوداني

مجلس السيادة يشدد على محاسبة كل أطراف احداث كسلا

غرفة الطوارئ توصي باستمرار الحظر والاغلاق بولاية الخرطوم

السماح لأسرة موسی هلال بمقابلته في معتقله بام درمان

اليوم التالي

إعفاء المدير العام للمركز القومي للتدريب التعاوني

إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج

تعيين مدير عام للهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين

إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني

حمدوك يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومي للدفاع المدني

الجريدة

وزﻳﺮ اﻻﻋﻼم : ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻈﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﺎص

ﺗﺠﺪد اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﺠﻨﺔ )ﻗﺤﺖ( اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻻﺗﺤﺎدي الاﺻﻞ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺧﺎﺳﺮة ﺣﺎل ﻣﻞء ﺧﺰان ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ

ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺤﻈﺮ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ وﻻ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻲﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻤﻬﺮب

ﺣﻤﺪوك ﻳﻌﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻳﺘﺴﻠﻢرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﻓﻮرﻗﻲوﻳﺆﻛﺪ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰاﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إرﻳﺘﺮﻳﺎ

ﻗﺮار ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج

آخر لحظة

حكومة الخرطوم توصي باستمرار الحظر

ديوان الزكاة يوزع بطاقات صراف آلي للفقراء

هطول أمطار بأجزاء متفرقة من العاصمة والولايات

اعفاء مسؤولين واعادة تشكيل مجالس

عرمان : شلليات بالخرطوم احتكرت التعيينات وعلى حمدوك اعفاء وزراء

صوت الأمة

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المهدي: نرفض تدخل البعثة الاممية في مهام السيادة الوطنية

تمديد الحظر الشامل 15 يوم

الشفيع خضر: قوى الحرية و التغيير تعاني من فشل ذريع

الصادق المهدي يرفض 4 مهام للبعثة الأممية

أخبار اليوم

أخبار اليوم تنشر جدول أعمال التفاوض في الفترة من 18 مايو وحتى موعد التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاقية السلام

عاصم البلال الطيب يكتب: نتف وخواطر من بيت الحبس… عذرا الوزير اكرم

بيان مهم للاتحادى الديمقراطي بزعامة الميرغنى حول موقف الحزب من سد النهضة

بعد تصاعد الاصابة بكورونا… ولاية الخرطوم توصى باستمرار الحظر والاغلاق

رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من الرئيس الاريتري

حزب الأمة القومي يوافق على الاستعانة بالأمم المتحدة بموجب الفصل السادس

الوطن

لجنة الطوارئ الصحية توصي بتمديد الحظر لمدة أسبوعين

تمديد إغلاق المطارات حتى نهاية مايو

ولاية الخرطوم توصي بتمديد الحظر الشامل

حمدوك يعيد تشكيل المجلس القومي للدفاع المدني

المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تستنكر صمت مجلس الوزراء والخارجية بشأن التعديات الإثيوبية

نقابات ومنظمات تقدم مذكرة لممثل الأمم المتحدة بالسودان رافضة البعثة الاممية

حزب الأمة يتحفظ على بعض بنود تفويض البعثة الأممية

السوداني

رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من الرئيس الاريتري

وفد مجلسي السيادة والوزراء يقدمان واجب العزاء لأبناء النوبة والبني عامر بولاية كسلا

عضو السيادي محمد الفكي يلتقي لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بكسلا

النيل الدولية

توصية باستمرار الإغلاق التام لولاية الخرطوم

الامين العام للزكاة: سنحتفظ بحقنا في مقاضاة ما يدعي جمعية ( احسان )

تمديد اغلاق المطارات السودانية حتى31مايو

اعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز المغتربين

الفكي: سنجتمع بلجنة ازالة التمكين بالولايات للتفاكر حول تفكيك النظام البائد