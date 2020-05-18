ابوظبي تضغط للاتفاق على سودان علماني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حديث كثير جرى فى الايام الماضية عن تدخل أماراتى سافر فى الشأن السودانى ليس هو الاول لكنه قد يكون خطيرا جدا ان لم يكن الاخطر فى سلسلة تدخلات ابوظبى فى شأننا الخاص .

تقول التسريبات ان الأمارات وفى اطار اصرارها على تثبيت دعائم سيطرة الجنرال خليفة حفتر على الاوضاع فى ليبيا ومشروعها لتمكينه من حكم كل هذا البلد الهام ، فانها حاولت مرارا توفير مرتزقة يقاتلون الى جانبه ضد حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا والتى يسيطر عليها الاخوان المسلمون وحلفاؤهم ويتلقون دعما مباشرا من تركيا وقطر ، وتجتهد أبو ظبى لافشال مشروع غريمتيها (انقرة والدوحة) باى وسيلة ، وفى هذا الصدد اتفقت مع الفريق حميدتى لارسال جنود من الدعم السريع لدعم حفتر ، ومع ان حميدتى وافق فى البداية واستلم مساعدات اماراتية لهذا الغرض ، وقد يكون بالفعل ارسل بعض قواته الى هناك لكنه احجم عن ذلك وابلغ الاماراتيين اعتذاره عن القيام بذلك بحجة أنه أصبح محل إتهام خارجي ومن داخل السودان ، وأن إرساله قوات الى ليبيا سيعقد وضعه داخل السودان وخارجه.

عندها تحركت الأمارات باتجاه آخر واتصلت بقائد الحركة الشعبية شمال السيد عبد العزيز الحلو وذلك عبر الفريق طه عثمان الحسين ومحمد دحلان وتم الاتفاق معه على زيارة أبو ظبي لمناقشة تفاصيل المطلوبات واعلنت الأمارات استعدادها لدعم الحركة الشعبية _ شمال وانها ستضغط على المسؤولين السودانيين للاستجابة لمطالب حركته في المفاوضات.

وفى الخبر ان الحلو وقرقاش اتفقا على الضغط للمطالبة بالدولة العلمانية أو كحد أدنى استبعاد كل العناصر التي يتم تصنيفها إسلامية من كل مرافق الدولة بما في ذلك الجيش والأمن والشرطة لتسهيل ضم قواته للقوات النظامية وكنتيجة لذلك تقوية التوجه العلماني في السودان بصورة متدرجة.

وتحدثت التسريبات ان الحلو استلم من ابوظبى 30 مليون دولار وقام فوارا بارسال 1500 فرد من قواته الى ليبيا ، والاخطر فى هذا الأمر أن جميع الجنود المرسلين الى ليبيا تم تجميعهم من الخرطوم وهذا يعنى ان بالعاصمة جيوشا تشكل قنابل موقوتة يمكن ان تتفجر فى أى لحظة وتحيل هدوءها الى نار .

ان ابوظبى تتجاوز حدودها كثيرا وتتسبب فى مشاكل لنفسها بتدخلها فى الشؤون الداخلية للغير ، وعليها ان تحذر من مغبة هذه المغامرات الغير محسوبة العواقب.