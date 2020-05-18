مدرب المنتخب ينقل رمضان عجب للعب خارج السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عرض مدرب المنتخب الوطني السابق زدرافكو لوغاروزيتش على قائد فريق المريخ رمضان عجب خوض تجربة احترافية خارج السودان خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر موثوق لـ”سبورت249″، إنّ لوغاروزيتش تلقى اتصالاتٍ من أحد وكلاء اللاعبين للاستفسار حول نقل رمضان عجب إلى تجربة احترافية.

وأضاف المصدر ” المدرب الكرواتي تواصل مع رمضان عجب وسأله عن رغبته في حال تحصّل على عرضٍ احترافيّ،وأكّد عجب أنّه لا يمانع في الانتقال للخارج خاصة أنّ عقده مع المريخ ينتهي في الشهر الحالي”.

وتولى زدرافكو لوغاروزيتش تدريب منتخب زيمبابوي بعد اتخاذ الاتحاد السوداني قرارًا بعدم تجديد تعاقده في نهايات 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في تصفيات أمم افريقيا2021.