شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عرض مدرب المنتخب الوطني السابق زدرافكو لوغاروزيتش على قائد فريق المريخ رمضان عجب خوض تجربة احترافية خارج السودان خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر موثوق لـ”سبورت249″، إنّ لوغاروزيتش تلقى اتصالاتٍ من أحد وكلاء اللاعبين للاستفسار حول نقل رمضان عجب إلى تجربة احترافية.
وأضاف المصدر ” المدرب الكرواتي تواصل مع رمضان عجب وسأله عن رغبته في حال تحصّل على عرضٍ احترافيّ،وأكّد عجب أنّه لا يمانع في الانتقال للخارج خاصة أنّ عقده مع المريخ ينتهي في الشهر الحالي”.
وتولى زدرافكو لوغاروزيتش تدريب منتخب زيمبابوي بعد اتخاذ الاتحاد السوداني قرارًا بعدم تجديد تعاقده في نهايات 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في تصفيات أمم افريقيا2021.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المنتخب ينقل رمضان عجب للعب خارج السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.