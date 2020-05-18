الكوارتي يطالب مجلس الهلال بتحقيق رغبة الغزال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى لاعب المنتخب السوداني؛ ونادي الهلال الأبيض رغبته في العودة إلى الهلال العاصمي ليكون المحطة الأخيرة في رحلته مع كرة القدم.

وكان اللاعب الشهير بالغزال قد انضم للعملاق الأمدرماني في العام 2004م قادما من الميرغني كسلا؛ وبرزت موهبته كأحد أفضل نجوم الكرة السودانية في الستة عشر سنة الأخيرة.. ثم انتقل إلى الهلال الأبيض في العام 2015م لأسباب لم يكشف عنها، لكنها تتعلق بحالة من عدم الاستقرار داخل أروقة النادي، بعد صعود اشرف سيد أحمد الكاردينال إلى رئاسة النادي.

على صعيده نقل رئيس تنظيم فجر الغد الهلالي؛ محمد عثمان الكوارتي رغبة الغزال إلى بعض المسؤولين بنادي الهلال، مشيرا إلى أمنيته في العودة إلى بيته والنادي الذي صنع شهرته ليختم فيه تجربته الرياضية كلاعب.

وقال الكوارتي في تصريحات صحافية لآخر لحظة أمس: (أكد الغزال أن أمنية حياته ختام رحلته مع الهلال.. والأهلة يريدون ذلك).

وأضاف: (الكرة الآن في ملعب إدارة نادي الهلال.. عليهم النزول لرغبة عشاق النادي بعودة نجمهم المحبوب).

وختم الكوارتي: (السيد رئيس نادي الهلال القصة دي نخليها عليك؛ ولا تخليها علينا).