مجلس المريخ يعلق على أنباء سحب الثقة من (سوداكال)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أبدى عضو مجلس إدارة نادي المريخ، محمد موسى الكندو ، سعادته بالحراك الذي يشهده نادي المريخ حاليًا لسحب الثقة من مجلس الإدارة.وقال الكندو في تصريحاتٍ صحافية، إنّ ما يجري حاليًا في المريخ حقٌ مشروع لكلّ عضوٍ في النادي ، مبينًا أنّه يمثّل تأسيس لثقافة جديدة في الرياضة السودانية”.وأضاف” معروف أنّ المجلس الحالي يمكن ذهابه بواحدة من ثلاث، استقالة المجلس أو إكمال فترته أو سحب الثقة منه، وبالتالي خطوة أعضاء الجمعية العمومية في جمع التوقيعات لسحب الثقة تمثّل ديموقراطية حقيقية”.والسبت الماضي، تصاعدت دعوات سحب الثقة من مجلس المريخ بعد تسريبٍ صوتي للمدرب التونسي أمين المسلمي وجّه فيه انتقادات للإدارة ووصف آدم سوداكال بـ”النصاب”.وانتظم أقطاب ورموز وأعضاء مجالس سابقة ومجموعات جماهيرية بنادي المريخ في حراك جمع أكثر من ألف توقيع لأعضاء الجمعية العمومية من أجلّ سحب الثقة من مجلس الإدارة.
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