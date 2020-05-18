البنك الزراعي يموّل ( 7.700)مليون فدان في الموسم الصيفي

الخليج 365 :

أكد مساعد المدير العام للبنك الزراعي جلال الدين طه ان المساحه المستهدفه للتمويل بواسطة البنك الزراعي للعروه الصيفيه بلغ (٧) مليون و(700) الف فدان (٧،٧٠٠) مليون فدان بالمحاصيل الاستراتيجيه وهي الذره ، الدخن، السمسم، القطن، الفول السوداني وزهرة الشمس بالقطاعين المطري والمروي ،

وقال ل(السوداني) ان السياسه استهدفت صغار المنتجين عبر الجمعيات او التنظيمات او التمويل الفردي حيث افردت لهم مساحه مقدره ، كاشفا عن ان جملة التمويل المرصود لهذه المساحه الكليه بلغ حوالي 40 مليار جنيه للبنود التشغيليه ومبلغ 11مليار جنيه للتمويل الراسمالي اي باجمالي مبلغ 51 مليار جنيه ، مؤكدا ان سياسة البنك الزراعي ركزت على استخدام التقانات الزراعيه الحديثه وحفزت المزارعين على استخدامها ذلك بغرض زيادة الإنتاج والانتاجية وتقليل التكلفه مع تحسين النوعيه للمنافسه في الأسواق الإقليميه والعالميه ، و ركزت على محاصيل الأمن الغذائي و الصادر و التصنيع الزراعي بغرض تقليل الفجوه الداخليه واحلال الواردات وجلب العملات الصعبه ،

وقال جلال ان فروع البنك شرعت منذ اصدار السياسه التمويليه مطلع شهر أبريل في تنفيذها فورا وقام البنك بترحيل المدخلات الزراعيه لمناطق الانتاج ليتمكن كل مزارع من استلام وترحيل مدخلاته لمشاريعه الزراعيه قبل قفل الطرق بواسطة الأمطار .