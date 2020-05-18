خبراء: حكمة دقلو جنبت الوطن إراقة الدماء ويجب اخذ تحذيراته مأخذ الجد

ثمن عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين وقادة بعض الاحزاب السودانية الحكمة والقدر العالي جدا من المسئولية الوطنية التي تحلى بها الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع تجاه أحداث كادقلي الأخيرة. واشاد الدكتور ناجي على بشير الخبير والمحلل السياسي بحكمة دقلو مؤكدا انها جنبت البلاد مزيد من إراقة الدماء في وقت السودان أحوج مايكون للاستقرار والوحدة الوطنية ومراعاة متطلبات الفترة الانتقالية وتأمين الثورة مبينا ان دقلو اثبت لجميع قادة الفترة الانتقالية عسكريين وسياسيين انه قائد عظيم يضع السودان وشعبه وتحقيق الأمن والاستقرار فيه نصب عينيه كأهداف وطنية عظيمة يستحقها الشعب السوداني كما اثبت انه دوما يترفع عن الصغائر ولايغضب ولايثور الا من أجل الوطن وتحقيق الأهداف الوطنية التي تجمع الشعب السوداني وتحفظ وحدة السودان.

وأضاف د. ناجي ان الفريق اول محمد حمدان دقلو بترفعه عن الرد على الاذى الذي اصاب قواته وقادتها بكادقلي فوت الفرصة على دعاة الفتنة وأصحاب الاجندة والايادي الخفية الذين يريدون العبث بامن وإستقرار وسلام السودان.

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ومن جانبه شدد الدكتور إبراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الاحرار على اخذ تحذيرات دقلو بخصوص كشف الأيادي الخفية التي تتحرك من وراء الستار لضرب الأمن القومي السوداني او تلك التي تنفذ الاجندة والمخططات المشبوهة للاضرار بالسودان مأخذ الجد مشيرا الي ان قادة المنظومة العسكرية والامنية لديهم مايكفي من المقدرات للوصول إلى هؤلاء المجرمين مؤكدا ان الفريق اول محمد حمدان دقلو يتبع القول بالفعل ولم يعرف عنه انه يطلق التصريحات في الهواء لمجرد الاستهلاك الإعلامي فهو رجل وقائد يعرف ماذا يقول ومتى يقول وكيف يتبع القول بالفعل منوها الي ان السودان الان يعيش اوضاعا استثنائية ويعيش هشاشة وسيولة أمنية تقتضي من كل المخلصين الحادبين على مصلحة الوطن وضع ايديهم وجهودهم مع شركاء الفترة الانتقالية للعبور الأمن بالشعب السوداني لافاق الحرية والسلام والعدالة.

وعلى صعيد متصل قال الدكتور عبدالعزيز النور الأمين العام لحزب الوطن انه في الوقت الذي تسير فيه قوات الدعم السريع القوافل الطبية للولايات في البحر الأحمر وفي ولايات دارفور لمحاربة جائحة كرونا وتقوم بتوفير مستلزمات محاربتها وتوفر المستشفيات المتنقلة ومراكز العزل للمصابين وتضعها جميعها في أيدي وزارة الصحة يحدث هذا الاعتداء الغادر على الدعم السريع في كادقلي مثمنا حكمة دقلو وروح المسئولية الوطنية العالية التي تعامل بها مع الاحداث كقائد وطني غيور يتسامي عن الانتقام الشخصي موضحا ان الشعب السوداني مع قوات الدعم السريع وقائدها في خندق واحد وهو يعلم من يحمل الاجندة الوطنية ويؤمن الثورة ويسعى ويعمل لتنفيذ أهدافها ومن يعمل ضدها ويسعى لنسف الفترة الانتقالية مشدداً على أن الشعب السوداني أذكى من أن يقع تحت تأثير أصحاب الاجندة المشبوهة والأيادي الخفية.

صحيفة الوطن