حمدوك يعفي مدير عام المركز القومي للتدريب التعاوني

التاريخ: 18-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بناءً على توصية وزير الصناعة والتجارة، قراراً بإعفاء السيدة رقية عبد القادر شنان من وظيفة مدير عام المركز القومي للتدريب التعاوني. Advertisements ووجه القرار بحسب صحيفة الجريدة، وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والصناعة والتجارة والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الحرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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