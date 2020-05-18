قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

التاريخ: 18-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس بناءً على توصية وزير العدل، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل، وعضوية وكلاء الوزارات المعنية ومديري الأجهزة المختصة ورؤساء المؤسسات والإدارات ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والأكاديميين والمهتمين بحقوق الإنسان بالجامعات السودانية. ووجه القرار بحسب صحيفة الجريدة، وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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