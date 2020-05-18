قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج

التاريخ: 18-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك بناءً على توصية وزير شؤون مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تتظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج برئاسة عمر مانيس وعضوية الأمين العام للجهاز وعدد من وكلاء الوزارات المختصة ونائب محافظ بنك السودان بجانب عدد من مديري و ممثلي الأجهزة المختصة و المؤسسات ذات الصلة. ووجه القرار بحسب صحيفة الجريدة، وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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