من سرادق العزاء وإفادات شهود عيان..تفاصيل جديدة عن احداث أبو حمامة ومقتل المدرب صلاح سليم

عند تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق مساءً من الجمعة الماضي، كانت منطقة الحلة الجديدة، على موعد مع فاجعة أليمة، الفاجعة تمثلت في مقتل الكوتش صلاح سليم و هو جالس أمام منزله بمنطقة أبو حمامة على يد أحد أفراد القوات المسلحة و ذلك اثناء مطارته لسائق “ركشة” رفض التوقف لنقطة تفتيش أبوحمامة كما ذُكر في بيان للقوات المسلحة أن الركشة كانت تضم السائق و مواطن آخر على عكس أقوال أهل الفقيد و جيرانه.

“الوطن” انتقلت إلى مسرح الحادث و إستمعت لرواية الشهود و أهل الفقيد وكانت هذه الحصيلة :

أستاذ أحمد قيل إنك كنت جالس قرب الراحل صلاح لحظة إصابته اروي لنا تفاصيل الحادث…

أنا أحمد محمد عبيد صديق للمرحوم صلاح سليم و كنت جالس جواره و معنا أخوه ربيع وأخونا عمر بشرى و كنا جالسين أمام باب منزل المرحوم، فجأة أتت ركشة مسرعة من جهة الشمال يطاردها بعض الشباب و عسكري و كانوا بقولوا (حرامي حرامي) … في هذه اللحظة أنا إستعديت عشان أقبض الحرامي .. لكن فجأة دون سابق إنذار العسكري إرتكز و أطلق مجموعة من الرصاص على جهة سائق الركشة ، السائق وقع طوالي في الأرض، و أخونا المرحوم صلاح قال لينا يا جماعة أنا إصبت بطلقة وفوراً وقع من الكرسي الذي كان يجلس عليه .

ماذا كانت ردة فعل العسكري بعد اطلاق النار ؟؟

العسكري بعد ضرب الركشة ذهب جارياً بهذا الشارع (مشيراً بإصبعه على إتجاه الشرق) و أنا جريت خلفه، لكن ثبتوني بعض الاخوان و قالوا لي (الزول دة شايل) سلاح ما تجري وراه، طوالي رجعت للمرحوم عشان نسعفه، في اللحظة دي جاء (تاتشر) جيش قمت إتكلمت معاهم قلت ليهم العسكري المعاكم دا ضرب بتاع الركشة و ضرب صاحبنا صلاح ياخوانا أنقذوا الناس ديل ودوهم مستشفى.

و أسعفوهم؟؟

ما أسعفوهم و ما إشتغلوا بي أي زول، و مشوا طوالي وقفوا في مكان الإرتكاز في تقاطع شارع الحرية.

و إتصرفتوا كيف؟؟

جبنا عربية من سكان الحي و ودينا المرحوم المستشفى لكن هو إتوفى قبل نوصل.

-دا كل الحصل؟

-نعم

-ماذا قال شقيق الراحل:

أنا ربيع سليم شقيق المرحوم و كنت جالس جواره و إتوفى على يدي.

الحصل شنو يا عم ربيع بعد مشيتوا على المستشفى؟؟

أول شي اريد أن اقول انه من واجب أي جندي حينما يجد مواطن مصاب وينزف مفترض يسعفه لكن ديل ما اشتغلوا بينا ، بعد ركبنا العربية مشينا القسم الجنوبي و لقينا ضباط قلنا ليهم دايرين اورنيك ٨ عشان لمن نمشي المستشفى ما يرجعونا ، الضابط قال لينا أمشوا المستشفى طوالي، المهم مشينا مستشفى الجودة لقيناها مقفولة بعد ذلك اتجهنا على مستفى التميز بإمتداد الدرجة الثالثة و دخلنا لقينا دكتورة و قلت ليها انا عايز نقالة اخوي مضروب، قالت لينا انا ما بقدر ازح من هنا انت امشي فتش النقالة ، بقيت انا أبحث و اجري و في النهاية ما لقيت و رجعنا شلنا اخوي صلاح بي ايدينا وديناه للدكتورة و جات كشفت عليه و قالت لينا الزول دا اتوفى و الدوام لله.

-بعد ذلك ذهبنا وعملنا إجراءاتنا في قسم الرميلة و حضروا و شافوا مسرح الجريمة و اخدوا اقوال الشهود و اخدوا المرحوم للمشرحة.

و بعد داك قمنا بمواراة الجثمان الثرى ودة كان الساعة ٣:٣٠ص

-حديثك هذ استاذ ربيع يتناقض مع البيان المنسوب للقوات المسلحة؟

والله انا إتفاجأت بي انو في بيان من القوات المسلحة و فيه روايات ما دقيقة اتناولتها قنوات فضائية، انا ما عارف هم جابوا المعلومات دي من وين، نحن قاعدين في حلتنا قدام بيتنا جات الركشة جارية وراها الجندي و ضرب عليها رصاص في نص منطقة سكنية و بدون تركيز و في الاخر خسرت اخوي.

إنتوا أساساً بتفطروا في الشارع؟؟

والله على حسب اذا في ضيوف جونا بنفطر برة لانو نحن هنا مساحاتنا محدودة.

-الراحل عنده ابناء؟

المرحوم اب لـ ٧ ابناء و ابناءه في مختلف المراحل الدراسية ، عنده بنته لولا ظروف الكورونا كان مفترض يكون زواجها الان.

أخيراً ماذا أنت قائل؟؟

الحمدلله رب العالمين على هذه المصيبة و هذا ابتلاء من الله و كل انسان عنده قدره و يومه لكن نحن برضو الحتة بتاعة الاهمال و عدم ادراك المسؤولية دي بنرفضها نهائي و نحن القضية دي بقت ما قضيتنا ، بقت قضية بتاعة رأي عام ملكناها للشعب السوداني و الثوار على الوجه الاخص وسيأتوا لنا بحق الشهيد.

من المحرر:

من خلال اللقاء مع ذوي الراحل صلاح سليم لاحظت حسب افادات الشهود ان هناك جملة من الاخطاء اولها التصرف الفردي الذي بدر من جندي الارتكاز و استخدامه للسلاح والذخيرة الحية، في مثل هذه الظروف لأن الأمر يتعلق بحظر صحي و ليس امني ولا يستوجب استخدام الذخيرة الحية في مواجهة مواطنين عزل لا يحملون ولا حتى سلاح ابيض و ليس هناك ما يستوجب الدفاع عن النفس ثم تبرز في ثنايا الافادات مشاكل المستشفيات في هذه الايام و خلوها من ابسط معدات الاسعاف و اغلاق بعضها كل هذه تستوجب المراجعة لمثل هذه الظروف و غيرها .

ونحن على ثقة تامة بان قواتنا المسلحة سوف تجري تحقيقاً عاجلاً وعادلاً ، في دم الشهيد صلاح سليم الذي قتل في شهر رمضان دون ذنب اضافة الى دور الجهات العدلية الاخرى.

صحيفة الوطن