مصرع وإصابة (7) من القضاة وضابط استخبارات في حادث مروري

التاريخ: 18-مايو-2020
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لقي قاضيان وضابط مخابرات مصرعهم فيما أصيب (4) آخرون مساء امس الأحد، في حادث مروري مؤسف بمنطقة الكومة التي تبعد نحو (80) كليو متراً من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور .
وكشفت مصادر بحسب صحيفة المجهر أن عربة تقل قضاة وضابط استخبارات كانت قد تحركت من الفاشر في طريقها للخرطوم وعند وصولها منطقة الكومة قبل الإفطار بنصف ساعة ، إنفجر الإطار الأمامي للعربة مما تسبب في انقلابها عدة مرات .
و فور وقوع الحادث سارعت دوريات من شرطة المرور إلى موقع الحادث، وقامت بإجلاء المصابين لمستشفى الفاشر لتلقي الاسعافات اللازمة، ونقلت المتوفين للمشرحة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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