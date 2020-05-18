محمد عصمت: حذرنا مبكرا زملاء النضال.. الحرية والتغيير وبإصرار مريب تذهب الى منحدر مهلك

التاريخ: 17-مايو-2020
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كتب رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت يوم الأحد على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك (لقد ظللنا، نحن الاتحاديون، منذ ديسمبر من العام الماضي ننصح ونحذر زملاء النضال في الحرية والتغيير لعل وعسى أن ينتبهوا إلى خطأ المسار).
وأضاف عصمت بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (ولكن دون جدوى، لقد طرقنا كل السبل من لقاءات ومذكرات وإجتماعات وتصريحات لكنها إصطدمت بتعنت قلة من القوى السياسية داخل الحرية والتغيير أعماها ترفعنا عن صغائر المكاسب الحزبية إلى الذهاب بالحرية والتغيير وبإصرار مريب إلى هذا المنحدر المهلك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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